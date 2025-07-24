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24 июля 2025, 20:45

Верде вылетит в Москву для завершения перехода в ЦСКА в ближайшие дни

Микеле Антонов
Корреспондент
Лионель Верде (справа).
Фото ФК «Унион» Санта-Фе

Агент Сезар Катальдо, представляющий интересы полузащитника аргентинского «Униона» Лионеля Верде ответил «СЭ» на вопрос о том, когда футболист пройдет медицинское обследование для завершения перехода в ЦСКА.

Ранее Катальдо подтвердил «СЭ» информацию о том, что 20-летний аргентинец перейдет в московский клуб.

«В ближайшие дни Верде вылетит в Москву для завершения перехода», — сказал Катальдо «СЭ».

В четверг, 24 июля Журналист Иван Карпов заявил, что ЦСКА арендует 20-летнего аргентинца с правом выкупа за 4 миллиона евро.

Верде — воспитанник «Униона» из Санта-Фе. Хавбек провел за основную команду 34 матча и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

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РПЛ
ФК Унион Санта-Фе
ФК ЦСКА (Москва)
Лионель Верде
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