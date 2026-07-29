Романо: Джордан Хендерсон перешел в «Челси»

Полузащитник Джордан Хендерсон подписал двухлетний контракт с «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

36-летний англичанин перешел в лондонскую команду на правах свободного агента после истечения контракта с «Брентфордом», за который играл с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 хавбек провел 34 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

С июля 2011 года по июль 2023 года Хендерсон выступал за «Ливерпуль». Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.