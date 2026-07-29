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29 июля, 04:21

Голкипер Схерпен стал игроком «Ипсвича»

Павел Лопатко

«Ипсвич» подписал контракт с вратарем Кьеллом Схерпеном. Соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.

Предыдущей командой 26-летнего нидерландца был «Юнион Брюссель». Его контракт с бельгийским клубом действовал до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 голкипер в 43 матчах пропустил 38 голов, в 21 встрече сыграл на ноль.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 8 миллионов евро, а сумму сделки по переходу в английский клуб — в 10 миллионов евро.

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ФК Ипсвич Таун
ФК Юнион
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