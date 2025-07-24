«Ювентус» купил защитника «Порту» Жоау Мариу и продал Алберту Кошту в португальский клуб

Защитник «Порту» Жоау Мариу стал игроком «Ювентуса», сообщает прес-служба туринцев.

25-летний португалец подписал контракт на пять сезонов — до 2030 года. Сумма трансфера составила 11,4 миллиона евро плюс бонусы.

В обратном направлении перешел защитник туринского клуба Алберту Кошту. Его контракт с «Порту» также рассчитан на пять сезонов. Португальский клуб заплатил 15 миллионов евро.

Жоау Мариу является воспитанником «Порту». Он провел за команду 181 матч, забил пять голов и сделал 26 голевых передач.

Алберту Кошта в январе перешел в «Ювентус» из «Витории Гимарайнш». На его счету три результативные передачи в 14 играх.