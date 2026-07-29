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Романо: Коло-Муани переходит из «ПСЖ» в «Ювентус» за 45 миллионов евро

Руслан Минаев

«Ювентус» договорился о переходе нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло-Муани, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Туринский клуб заплатит за 26-летнего француза более 45 миллионов евро, включая бонусы.

Коло Муани уже играл за «Ювентус» на правах аренды во второй половине сезона-2024/25. Тогда он в 22 матчах забил 10 мячей и сделал 3 голевые передачи.

В 2023 году «ПСЖ» купил Коло Муани у «Айнтрахта» за 95 миллионов евро. В прошедшем сезоне форвард играл на правах аренды за «Тоттенхэм»: в 41 матче забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.

Действующий контракт Коло Муани с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
Рандаль Коло Муани
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