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ПСВ объявил о переходе форварда Спарты Айони Сантоса и нападающего Твенте Сэма Ламмерса

ПСВ объявил о переходе форвардов Сантоса и Ламмерса

Руслан Минаев

ПСВ объявил о подписании контрактов с форвардом «Спарты» Айони Сантосом и нападающим «Твенте» Сэмом Ламмерсом.

21-летний Сантос подписал соглашение до лета 2031 года. Портал Transfermarkt оценил сделку в 5 миллионов евро.

29-летний Ламмерс заключил контракт на два года. По данным портала Transfermarkt, переход обошелся клубу из Эйндховена в 2 миллиона евро.

Сантос провел за «Спарту» 32 матча и забил 2 гола. На счету Ламмерса 64 матчах за «Твенте» и 16 голов.

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