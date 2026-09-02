ПСВ объявил о переходе форвардов Сантоса и Ламмерса

ПСВ объявил о подписании контрактов с форвардом «Спарты» Айони Сантосом и нападающим «Твенте» Сэмом Ламмерсом.

21-летний Сантос подписал соглашение до лета 2031 года. Портал Transfermarkt оценил сделку в 5 миллионов евро.

29-летний Ламмерс заключил контракт на два года. По данным портала Transfermarkt, переход обошелся клубу из Эйндховена в 2 миллиона евро.

Сантос провел за «Спарту» 32 матча и забил 2 гола. На счету Ламмерса 64 матчах за «Твенте» и 16 голов.