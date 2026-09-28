Александр Головин: «Были предложения от «Боруссии» и «Тоттенхэма», «Монако» не устроила сумма трансфера»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о том, как мог оказаться в АПЛ или Бундеслиге.

«Были предложения от «Боруссии» и «Тоттенхэма», это было года три-четыре назад. «Тоттенхэм» — до санкций, «Боруссия», по-моему, чуть позже. «Монако» не устроила сумма трансфера. Я и не был обеими руками за то, чтобы обязательно уйти в «Тоттенхэм» или «Боруссию». Хорошие клубы, интересно попробовать другую лигу, но не было такого, что я суперсильно хотел перейти. Если и уходить куда-то, то в какой-то супер-топ-клуб — тогда да.

«Тоттенхэм» и «Боруссия» были наиболее реальными вариантами. Еще, по-моему, был «Ньюкасл»», — приводит слова Головина «РБ Спорт».

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В сезоне-2026/27 он принял участие в 5 матчах французской Лиги-1 и отдал 2 результативные передачи.

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