Источник: «Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются Мазой из «Байера»

«Арсенал» и «Тоттенхэм» заинтересовались в подписании полузащитника «Байера» Ибрахима Мазы, сообщает Teamtalk.

По данным источника, представители обоих клубов наблюдали за 20-летним алжирцем в текущем сезоне, оценивая его развитие и потенциальную доступность.

Маза быстро становится одним из самых ярких молодых талантов Бундеслиги. В сезоне-2026/27 в 4 матчах футболист забил 1 гол и отдал одну результативную передачу. Также он забил и отдал передачу в матче сборной Алжира против Замбии (3:1) в отборочном турнире Кубка африканских наций.

Помимо «Арсенала» и «Тоттенхэма», за прогрессом полузащитника следят «Челси», «Манчестер Сити» и «Астон Вилла».

Маза играет за «Байер» с июля 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.