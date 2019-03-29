СМИ: "Барселона" близка к приобретению Алабы

Защитник "Баварии" Давид Алаба может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает Mundo Deportivo, основным претендентом на 26-летнего австрийца является "Барселона".

Контракт Алабы с "Баварией" рассчитан 30 июня 2021 года. Футболист готов покинуть клуб: он опасается проиграть конкуренцию защитнику Люке Эрнандезу, который присоединится к мюнхенцам летом. Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Алаба провел 34 матча за "Баварию", забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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