Хонда в 39 лет возобновит карьеру в Сингапуре

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной Японии Кейсуке Хонда продолжит карьеру в сингапурском «Альбрекс Ниигата Сингапур», который со следующего сезона будет называться «Джуронг». 39-летний японец присоединится к новой команде в августе.

«С радостью сообщаю, что буду играть за «Джуронг». В этом году мне исполняется 40 лет, и передо мной стоят различные цели, такие как установление мирового рекорда Гиннесса по количеству голов в нескольких лигах. Однако больше всего хочу добиться в этом клубе победы в чемпионате. Есть два сильных соперника, поэтому это будет очень сложная задача, но я полон решимости ее выполнить», — заявил Хонда.

Последним клубом японца был бутанский «Паро». С 2010 по 2013 год Хонда играл за ЦСКА, с которым стал чемпионом России-2012/13.

Также Хонда выступал за «ВВВ-Венло», «Нагоя Грампус», «Милан», «Пачуку», «Мельбурн Виктори», «Витесс», «Ботафого», «Портимоненсе», «Нефтчи» и «Судува».