TEAMtalk: «Штутгарт» отказался продавать Эль-Ханнуса «Лидсу»

«Лидс» обратился в «Штутгарт» по поводу перехода полузащитника сборной Марокко Биляля Эль-Ханнуса, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, немецкий клуб ответил «павлинам» отказом. «Штутгарт» не планирует расставаться с 22-летним футболистом в середине сезона, так как он является ключевым игроком в их дебютной кампании в Лиге чемпионов.

Стоимость спортивных прав на Эль-Ханнуса оценивается в 40 миллионов евро, что по карману «Лидсу», но «Штутгарт» готов обсуждать трансфер только летом 2027 года. Сам игрок также не горит желанием уходить зимой.

Эль-Ханнус играет за «Штутгарт» с сентября 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года. В сезоне-2026/27 в 15 матчах футболист забил 2 гола.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.