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TEAMtalk: «Фулхэм» планирует подписать Родриго Рикельме в январе

TEAMtalk: «Фулхэм» планирует подписать Родриго Рикельме в январе

Павел Лопатко

«Фулхэм» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Бетиса» Родриго Рикельме и рассматривает возможность январского трансфера, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, помимо «Фулхэма», за 26-летним Рикельме следят «Ковентри Сити», а также клубы Серии А («Рома», «Наполи», «Лацио» и «Комо») и представители Бундеслиги. «Бетис» не испытывает давления по поводу продажи и оценивает игрока минимум в 20 миллионов евро. Контракт Рикельме действует до 2030 года, что дает клубу сильную переговорную позицию.

Осложняет сделку тот факт, что 50 процентов экономических прав на игрока принадлежат «Атлетико». Любая продажа потребует согласия обоих клубов, которые рассчитывают получить прибыль. Ожидается, что январский трансфер будет сложным, и если он не состоится, будущее Рикельме решится летом 2027 года.

В сезоне-2026/27 футболист в 15 матчах забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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ФК Бетис
ФК Фулхэм
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