Почеттино хочет пригласить полузащитника «Ювентуса» Маккенни в «МЮ»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино заинтересован в приобретении полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, аргентинский специалист включил 28-летнего американца в список трансферных целей клуба. Почеттино хорошо знаком с футболистом по совместной работе в сборной США и высоко оценивает его универсальность. При этом официальные переговоры между клубами пока не ведутся.

«Ювентус» не намерен расставаться с Маккенни в зимнее трансферное окно. Главный тренер туринцев Лучано Спаллетти считает полузащитника одним из ключевых игроков команды. Итальянский клуб может рассмотреть его продажу только в случае очень крупного предложения.

Маккенни выступает за «Ювентус» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 30 миллионов евро.