The Telegraph: «МЮ» рассматривает защитника Басси как приоритетную трансферную цель

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино определил защитника «Фулхэма» Келвина Басси как одну из приоритетных целей на январское трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По данным источника, 26-летний нигериец, способный сыграть как в центре защиты, так и на левом фланге, рассматривается как идеальный кандидат. Его контракт с «Фулхэмом» истекает летом 2027 года, но клуб имеет опцию продления еще на год. Если «дачники» не согласуют новое соглашение до января 2027 года, они могут быть вынуждены рассмотреть предложение «Юнайтед».

«Юнайтед» переживает катастрофический старт сезона: команда находится на 18-м месте в Премьер-лиге и пропустила 30 голов во всех турнирах — худший показатель среди клубов топ-5 лиг Европы. Усиление центра обороны станет главной задачей Почеттино в его первый трансферный период.

Ожидается, что Почеттино получит финансовую поддержку на январские трансферы. Помимо Басси, в шорт-листе «Юнайтед» также фигурирует защитник «Брентфорда» Натан Коллинз.

В сезоне-2026/27 в 12 матчах Басси не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.