«Наполи» предложил ПСВ 25 миллионов евро за форварда Ланга

Представители «Наполи» встретились с коллегами из ПСВ, чтобы обсудить переход нападающего Ноа Ланга, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Итальянцы предложили за 26-летнего нидерландца 25 миллионов евро и 5 миллионов в качестве бонусов. Отмечается, что форвард уже договорился с «Наполи» об условиях личного контракта.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро. Его контракт с ПСВ действует до лета 2028 года.

В сезоне-2024/25 Ланг забил 14 мячей и сделал 12 голевых пасов в 44 играх за клуб.