25 июня, 19:50

Канчельскис о возможном трансфере Сафонова в «Борнмут»: «Поиграть в АПЛ — это счастье»

Александр Абустин
корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в «Борнмут».

«Поиграть в АПЛ — это счастье. Сейчас это самая лучшая лига в мире. Пока сравнивать это ни с чем нельзя. Будет прекрасно сыграть в таком чемпионате. Наверное, в «Борнмуте» у него будет больше шансов быть первым номером», — сказал Канчельскис «СЭ».

Сафонов присоединился к «ПСЖ» летом 2024 года, перейдя из «Краснодара». В сезоне-2024/25 россиянин провел 17 матчей за команду из Парижа во всех турнирах, пропустив 13 мячей и семь раз сыграв на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2029-го.

  • zg

    Из ПСЖ да в Борнмут,ну такое себе......Да и насчет "лучшей",ой не факт,нынче!

    25.06.2025

    • «Наполи» предложил ПСВ 25 миллионов евро за форварда Ланга

    Мостовой считает, что Сафонову надо уходить из «ПСЖ»: «Думаю, он хочет играть»

