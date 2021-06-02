«Интер» хочет купить Эмерсона у «Челси»

«Интер» рассчитывает заполучить защитника «Челси» Эмерсона в летнее трансферное окно, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Итальянский специалист Симоне Индзаги, который возглавит миланскую команду, заинтересован в подписании 26-летнего бразильца.

«Интер» продолжает поиски замены Ашрафу Хакими, который в ближайшее время может перейти в «ПСЖ».

В сезоне-2020/21 Эмерсон сыграл в 15 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

Ранее Эмерсон уже играл в чемпионате Италии. Он выступал за «Палермо» и «Рому».