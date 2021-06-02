Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Интер» хочет купить Эмерсона у «Челси»

01:13
Теги:

«Интер» рассчитывает заполучить защитника «Челси» Эмерсона в летнее трансферное окно, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Итальянский специалист Симоне Индзаги, который возглавит миланскую команду, заинтересован в подписании 26-летнего бразильца.

«Интер» продолжает поиски замены Ашрафу Хакими, который в ближайшее время может перейти в «ПСЖ».

В сезоне-2020/21 Эмерсон сыграл в 15 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

Ранее Эмерсон уже играл в чемпионате Италии. Он выступал за «Палермо» и «Рому».

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
В Белоруссии запретили вещание трех российских телеканалов
Серийный маньяк убил отца и съел его сердце
Почему замгендиректора Дома моды угрожает Вячеславу Зайцеву

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд