«Интер» хочет купить Эмерсона у «Челси»
01:13
«Интер» рассчитывает заполучить защитника «Челси» Эмерсона в летнее трансферное окно, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Итальянский специалист Симоне Индзаги, который возглавит миланскую команду, заинтересован в подписании 26-летнего бразильца.
«Интер» продолжает поиски замены Ашрафу Хакими, который в ближайшее время может перейти в «ПСЖ».
В сезоне-2020/21 Эмерсон сыграл в 15 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.
Ранее Эмерсон уже играл в чемпионате Италии. Он выступал за «Палермо» и «Рому».
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