«Реал» уведомил «Комо» о планах выкупить контракт Нико Паса за 9 миллионов евро

«Реал» отправил уведомление «Комо» о том, что выкупит контракт полузащитника Нико Паса за 9 миллионов евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Сливочные» позволят «Комо» подписать 21-летнего аргентинца за 60 миллионов евро. Эта опция будет действовать до понедельника 29 июня.

Пас играл за молодежные команды «Реала» с 2016 по 2024 год, после чего перешел в «Комо».

В сезоне-2025/26 Пас забил 13 голов и отдал 8 результативных передач в 40 матчах. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 80 миллионов евро.