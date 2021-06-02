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«ПСЖ» хочет продлить аренду Мойзе Кина

04:55
Мойзе Кин. Фото Instagram
Мойзе Кин. Фото Instagram
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Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин может остаться в «ПСЖ» еще на один сезон. Как сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо, парижский клуб сделал запрос о продлении аренды 21-летнего итальянца.

Отмечается, что английский клуб примет окончательное решение после назначения нового главного тренера. На этой неделе команду покинул Карло Анчелотти.

Ранее стало известно, что Кин хотел бы остаться в столице Франции.

В сезоне-2020/21 Кин сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 1 голевую передачу.

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