Ферран Торрес о трансфере в «ПСЖ» из «Барселоны»: «Надеюсь, помогу выиграть команде как можно больше трофеев»
Форвард сборной Испании Ферран Торрес поделился эмоциями от перехода в «ПСЖ» из «Барселоны».
Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до лета 2031 года. Он будет играть за «ПСЖ» под 9-м номером.
«Я очень рад начать новую главу в таком амбициозном клубе, как «Пари Сен-Жермен». Хочу поблагодарить президента Нассера Аль-Хелаифи, Луиша Кампуша и главного тренера Луиса Энрике за предоставленную возможность присоединиться к команде, которой, надеюсь, помогу выиграть как можно больше трофеев», — приводит слова Торреса пресс-служба парижского клуба.
Нападающий выступал за «Барселону» с лета 2022 года. Он провел за каталонцев 207 матчей, забил 65 голов и сделал 23 результативные передачи. До этого футболист играл в «Манчестер Сити» и «Валенсии». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Торреса в 55 миллионов евро.
Форвард в дополнительное время забил победный гол Испании в матче против Аргентины (1:0) в финале ЧМ-2026.
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|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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|0-0
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11
|Париж
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|0-0
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12
|Брест
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|0-0
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13
|Анже
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|0-0
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14
|Гавр
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|0-0
|0
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15
|Осер
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|0-0
|0
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16
|Ницца
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|0
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|0-0
|0
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17
|Труа
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|0-0
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18
|Ле Ман
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|0-0
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|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
|- : -