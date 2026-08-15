Ферран Торрес о трансфере в «ПСЖ» из «Барселоны»: «Надеюсь, помогу выиграть команде как можно больше трофеев»

Форвард сборной Испании Ферран Торрес поделился эмоциями от перехода в «ПСЖ» из «Барселоны».

Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до лета 2031 года. Он будет играть за «ПСЖ» под 9-м номером.

«Я очень рад начать новую главу в таком амбициозном клубе, как «Пари Сен-Жермен». Хочу поблагодарить президента Нассера Аль-Хелаифи, Луиша Кампуша и главного тренера Луиса Энрике за предоставленную возможность присоединиться к команде, которой, надеюсь, помогу выиграть как можно больше трофеев», — приводит слова Торреса пресс-служба парижского клуба.

Нападающий выступал за «Барселону» с лета 2022 года. Он провел за каталонцев 207 матчей, забил 65 голов и сделал 23 результативные передачи. До этого футболист играл в «Манчестер Сити» и «Валенсии». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Торреса в 55 миллионов евро.

Форвард в дополнительное время забил победный гол Испании в матче против Аргентины (1:0) в финале ЧМ-2026.