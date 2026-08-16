Романо: Родри перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону»

«Барселона» и «Манчестер Сити» полностью согласовали трансфер полузащитника Родри в каталонский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, «горожане» приняли последнее предложение сине-гранатовых на 70 миллионов евро.

В 30-летнем футболисте также был заинтересован «Реал», однако ранее агент полузащитника Пабло Баркеро подтвердил, что испанец выбрал «Барселону» для продолжения карьеры.

Родри присоединился к «Манчестер Сити» в 2019 году. В сезоне-2025/26 он провел 33 матча за команду во всех турнирах и забил 2 гола. Вместе с «горожанами» футболист в частности стал четырехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. Ранее Родри также выступал за «Атлетико» и «Вильярреал».