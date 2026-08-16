Романо: Родри перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону»
«Барселона» и «Манчестер Сити» полностью согласовали трансфер полузащитника Родри в каталонский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Как отмечает источник, «горожане» приняли последнее предложение сине-гранатовых на 70 миллионов евро.
В 30-летнем футболисте также был заинтересован «Реал», однако ранее агент полузащитника Пабло Баркеро подтвердил, что испанец выбрал «Барселону» для продолжения карьеры.
Родри присоединился к «Манчестер Сити» в 2019 году. В сезоне-2025/26 он провел 33 матча за команду во всех турнирах и забил 2 гола. Вместе с «горожанами» футболист в частности стал четырехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. Ранее Родри также выступал за «Атлетико» и «Вильярреал».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Эспаньол
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Алавес
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Севилья
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Расинг
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Вильярреал
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Р. Вальекано
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Леванте
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|3 : 0
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|2 : 1
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|2 : 2
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|3 : 0
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|21:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Ривера Альваро Гарсия
Райо Вальекано
|1
|
|
Мариано Диас
Алавес
|1
|
|
Микель Родригес
Алавес
|1
|П
|
|
Мариано Диас
Алавес
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|1
|1
|0
|
|
Кике Салас
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Люсьен Агуме
Севилья
|1
|0
|1
Судейство