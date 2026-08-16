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Романо: Родри перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону»

Алина Савинова
Родри.
Фото Getty Images

«Барселона» и «Манчестер Сити» полностью согласовали трансфер полузащитника Родри в каталонский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, «горожане» приняли последнее предложение сине-гранатовых на 70 миллионов евро.

В 30-летнем футболисте также был заинтересован «Реал», однако ранее агент полузащитника Пабло Баркеро подтвердил, что испанец выбрал «Барселону» для продолжения карьеры.

Родри присоединился к «Манчестер Сити» в 2019 году. В сезоне-2025/26 он провел 33 матча за команду во всех турнирах и забил 2 гола. Вместе с «горожанами» футболист в частности стал четырехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. Ранее Родри также выступал за «Атлетико» и «Вильярреал».

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Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
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 Алавес 1 1 0 0 3-0 3
3
 Севилья 1 1 0 0 2-1 3
4
 Расинг 1 0 1 0 2-2 1
5
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
6
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
7
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
8
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 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
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 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе 3 : 0
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано 2 : 1
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал 2 : 2
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте 3 : 0
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
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25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 21:30 Сельта – Осасуна - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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