ЦСКА объявил о возвращении Антона Заболотного

ЦСКА подписал контракт со своим воспитанником Антоном Заболотным. Соглашение с 29-летним нападающим рассчитано на 3 года, сообщает официальный сайт клуба.

?? Антон, ты дома! #ЦСКА подписал контракт со своим воспитанником Заболотным до окончания сезона-2023/24! https://t.co/R3rY9jwD2V pic.twitter.com/MrurcW5Cs1 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 31, 2021

Заболотный переходит в армейский клуб в статусе свободного агента. Ранее он выступал за «Сочи», в составе которого забил 10 голов в сезоне-2020/21. За ЦСКА он будет играть под номером 91.

Антон — выпускник академии красно-синих. Армейский клуб он покинул в 2012 году.