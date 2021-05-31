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«Манчестер Сити» готов предложить Рамосу контракт на два года

14:08
Серхио Рамос. Фото AFP
Серхио Рамос. Фото AFP
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«Манчестер Сити» готов предложить контракт защитнику Серхио Рамосу. Английский клуб готов заключить с 35-летним испанцем договор на два года, сообщает ESPN.

При этом сам Рамос хочет остаться в «Реале» и попросил продлить с ним контракт до 2023 года. Президент «Реала» Флорентино Перес пока не решил, будет ли клуб подписывать с игроком новое соглашение.

В сезоне-2020/21 Рамос провел 21 матч за «Реал», в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.

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