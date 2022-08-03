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Сегодня, 05:34

«Борнмут» ведет переговоры с «Барселоной» по вратарю Нету

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Барселоны» Нету может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Relevo, «Вест Хэм» ведет переговоры по покупке 33-летнего бразильца.В последние дни стороны значительно продвинулись в обсуждениях.

Действующий контракт бразильского вратаря рассчитан до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Нету выступает за «Барселону» с июля 2019 года. В прошлом сезоне он принял участие в 4 матчах команды и пропустил 5 голов.

Футбол
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ФК Вест Хэм Юнайтед
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