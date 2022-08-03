Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 04:42

«Монако» хочет иметь право выкупа Сарра у «Челси» после аренды

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Челси» Маланг Сарр может вернуться в чемпионат Франции. Как сообщает L'Equipe, «Монако» хочет арендовать 23-летнего француза до следующего лета.

По информации источника, монегаски хотят иметь право на выкуп игрока за 12 миллионов евро после истечения срока аренды.

В минувшем сезоне французский футболист сыграл за «Челси» 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Футбол
ФК Монако
ФК Челси
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Слива: польза и вред. Мнение диетологов
Шомуродов может оказаться в АПЛ, Вернер предложен «Реалу», Кукурелья договорился с «Челси». Главные трансферы и слухи Европы 2 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Челси» Эмерсон продолжит карьеру в Италии
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости