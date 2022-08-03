«Монако» хочет иметь право выкупа Сарра у «Челси» после аренды

Защитник «Челси» Маланг Сарр может вернуться в чемпионат Франции. Как сообщает L'Equipe, «Монако» хочет арендовать 23-летнего француза до следующего лета.

По информации источника, монегаски хотят иметь право на выкуп игрока за 12 миллионов евро после истечения срока аренды.

В минувшем сезоне французский футболист сыграл за «Челси» 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2025 года.