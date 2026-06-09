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9 июня, 23:34

«Бавария» близка к покупке защитника «Айнтрахта» Брауна

«Бавария» ведет переговоры по трансферу защитника «Айнтрахта» Натаниэля Брауна, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, стороны регулярно контактируют по поводу возможной сделки, обсуждение которой продвигается позитивно. Сумма трансфера может составить около 60 миллионов евро. Если стороны придут к соглашению в ближайшее время, 22-летний немец пройдет медицинское обследование после ЧМ-2026.

Браун перешел в «Айнтрахт» в январе 2024 года. В сезоне-2025/26 футболист провел 42 матча за команду во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
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