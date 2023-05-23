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Сегодня, 21:28

Жалоба «Хетафе» на «Реал» отклонена

Виталий Косик
Корреспондент
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Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил жалобу «Хетафе» по поводу матча 34-го тура ла лиги против «Реала» (0:1).

В «Хетафе» считают, что мадридская команда нарушила правила, изменив подготовленную схему в последний момент. В подобных случаях команде грозит техническое поражение.

В комитете объяснили, что автор гола Марко Асенсио не покидал поле, поэтому нельзя считать, что он был заменен.

У «Хетафе» есть 10 дней на подачу апелляции.

Футбол
ФК Реал
ФК Хетафе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 35 27 4 4 65-15 85
2
 Атлетико 35 22 6 7 63-27 72
3
 Реал 35 22 5 8 70-33 71
4
 Р. Сосьедад 35 19 8 8 47-32 65
5
 Вильярреал 35 18 6 11 54-36 60
6
 Бетис 35 16 8 11 43-38 56
7
 Атлетик 35 14 8 13 46-39 50
8
 Жирона 35 13 9 13 55-50 48
9
 Севилья 35 13 9 13 44-49 48
10
 Осасуна 35 13 8 14 32-39 47
11
 Р. Вальекано 35 12 10 13 42-47 46
12
 Мальорка 35 12 8 15 33-40 44
13
 Валенсия 35 11 7 17 39-41 40
14
 Альмерия 35 11 6 18 46-61 39
15
 Сельта 35 10 9 16 40-50 39
16
 Кадис 35 9 11 15 28-50 38
17
 Вальядолид 35 10 5 20 30-62 35
18
 Хетафе 35 8 11 16 31-44 35
19
 Эспаньол 35 8 10 17 44-61 34
20
 Эльче 35 4 8 23 27-65 20
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Сельта – Жирона
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23.05 20:30
Р. Сосьедад – Альмерия
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23.05 23:00
Вальядолид – Барселона
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24.05 20:30
Эльче – Севилья
 - : -
24.05 20:30
Реал – Р. Вальекано
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24.05 20:30
Вильярреал – Кадис
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Бетис – Хетафе
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Карим Бензема

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

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Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
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Исаак Карселeн

Кадис

 24 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 21 3 2
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Флориан Лежен

Райо Вальекано

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