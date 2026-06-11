«Малага» сыграет с «Альмерией» за выход в Ла лигу

«Малага» дома сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» в ответном матче полуфинала стыков за право играть в Ла лиге — 1:1.

Счет открыли гости — на 3-й минуте гол забил Хесе. Хозяева отыгрались во второй половине — на 69-й минуте отметился Хоакин Муньос.

В первом матче победу одержала «Малага» со счетом 1:0.

Таким образом, «Малага» вышла в финал стыков и сыграет с «Альмерией», которая по сумме двух матчей победила «Кастельон» (4:3).