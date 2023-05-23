«Реал Сосьедад» в большинстве обыграл «Альмерию» в матче ла лиги

«Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Альмерию» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Автором единственного забитого гола стал нападающий Такефуса Кубо на 45+4-й минуте. Гости остались в меньшинстве на 36-й минуте, форвард Луис Суарес получил красную карточку.

«Реал Сосьедад» занимает 4-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 68 очков. «Альмерия» располагается на 15-й строчке — 39 очков.

В параллельном матче «Сельта» и «Жирона» сыграли вничью — 1:1.

У «Сельты» отличился нападающий Карлес Перес, за «Жирону» забил форвард Кристиан Стуани.

«Сельта» занимает 14-е место в таблице ла лиги (40 очков), «Жирона» находится на 8-й строчке (49).