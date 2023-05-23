Анчелотти: «Винисиус не думает об уходе — он любит «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что нападающий Винисиус Жуниор не собирается покидать мадридский клуб.

По ходу матча 35-го тура ла лиги у нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

«Винисиус не думает об уходе. Он любит «Реал». Он хочет добиться успеха здесь, Вини знает, что этот клуб — его будущее. Он хочет играть в «Реале» и хочет остаться», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В текущем сезоне 22-летний бразилец сыграл 54 матча за «Реал», забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу.