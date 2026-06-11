Мората: «Решение покинуть «Атлетико» стало моей самой большой ошибкой»

Нападающий «Комо» Альваро Мората отметил, что считает уход из «Атлетико» своей главной ошибкой в карьере.

«Решение покинуть «Атлетико» стало моей самой большой ошибкой. Я бы обменял все свои титулы за карьеру на один титул с «Атлетико». Это клуб, который я люблю, я был там очень счастлив», — сказал Мората в интервью изданию Marca.

Мората в 2024 году покинул «Атлетико», перебравшись в «Милан». За мадридскую команду он забил 58 голов и сделал 14 голевых передач в 154 матчах во всех турнирах.

Помимо «Атлетико», «Комо» и «Милана» Мората выступал за «Ювентус», «Челси» и «Галатасарай».