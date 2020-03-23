Marca: Смолов и его одноклубник страдают из-за карантина

Испанское издание Marca рассказало о жизни форварда «Сельты» Федора Смолова и его партнера по команде, датчанина Пионе Систо в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

По словам издания, обоим футболистам приходится непросто, поскольку они находятся в Испании одни, в отрыве от друзей и родных. Карантин в Испании действует уже 8 дней, единственным способом связи для Смолова и Систо остаются мобильная связь и интернет. Несмотря на это, футболисты выполняют указания тренера «Сельты» по физической подготовке Алекса Андухьяра. Сообщается, что спортивный директор команды из Виго Фелипе Миньямбрес ежедневно связывается со Смоловым и Систо, чтобы они не чувствовали себя одиноко. По информации Marca, карантин продлится еще как минимум 3 недели.

Смолов перешел в «Сельту» зимой 2019 года на правах аренды до конца сезона. На счету 30-летнего россиянина 1 гол в 6 матчах за команду. Сезон-2019/20 в Испании приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Президент ла лиги Хавьер Тебас заявил, что чемпионат должен возобновиться не позднее 16 мая.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список