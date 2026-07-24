«Вильярреал» подпишет 36-летнего Гулачи

«Вильярреал» находится на продвинутой стадии переговоров по трансферу вратаря Петера Гулачи из «Лейпцига», сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны практически согласовали условия контракта, а клубы продолжают обсуждать детали сделки. Ожидается, что в ближайшее время трансфер будет оформлен.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Гулачи с 2015 года выступает за «Лейпциг». В сезоне-2025/26 он сыграл в 23 матчах Бундеслиги и пропустил 32 мяча. Десять раз он сохранил ворота в неприкосновенности.