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Сегодня, 01:29

«Вильярреал» подпишет 36-летнего Гулачи

Евгений Козинов
Корреспондент

«Вильярреал» находится на продвинутой стадии переговоров по трансферу вратаря Петера Гулачи из «Лейпцига», сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны практически согласовали условия контракта, а клубы продолжают обсуждать детали сделки. Ожидается, что в ближайшее время трансфер будет оформлен.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Гулачи с 2015 года выступает за «Лейпциг». В сезоне-2025/26 он сыграл в 23 матчах Бундеслиги и пропустил 32 мяча. Десять раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

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Петер Гулачи
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Лейпциг
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