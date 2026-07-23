The Athletic: «Фулхэм» ведет переговоры о подписании Гонсало Гарсии

«Фулхэм» заинтересован в подписании нападающего «Реала» Гонсало Гарсии, сообщает The Athletic.

По данным источника, «Реал», как ожидается, сохранит за собой определенное право на будущее игрока в рамках потенциальной сделки. Новым главным тренером английской команды является Альваро Арбелоа, ранее работавший в «Реале».

Гарсия играет за главную команду «Реала» с июня 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 в 39 матчах форвард забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.