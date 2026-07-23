Адейеми назвал Флика главной причиной своего перехода в «Барселону»

Нападающий Карим Адейеми назвал главной причиной своего перехода в «Барселону» главного тренера каталонской команды Ханси Флика.

Сине-гранатовые объявили о трансфере 24-летнего немца из дортмундской «Боруссии» 23 июля.

«Главная причина моего перехода — Ханси Флик. Я много с ним общался и с самого начала ему очень доверял. Я готов помочь в достижении поставленных целей», — приводит слова Адейеми журналист Фабрицио Романо.

Форвард играл за «Боруссию» с 2022 года. В сезоне-2025/26 в 39 матчах он забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Также нападающий выступал за австрийские «Зальцбург» и «Лиферинг».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Германии в 40 миллионов евро. Ранее инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что стоимость трансфера Адейеми в «Барселону» составит 22 миллиона евро.