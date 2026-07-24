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24 июля, 23:45

Источник: нападающий «Лейпцига» Диоманде может перейти в «Реал» за 100 миллионов евро

Сергей Филин
Ян Диоманде.
Фото Getty Images

«Реал» заинтересован в подписании нападающего «Лейпцига» Яном Диоманде, сообщает Sport.es.

По данным источника, сливочные рассматривают 19-летнего вингера в качестве альтернативы футболисту «Баварии» Майклу Олисе, и готовы заплатить за него 100 миллионов евро. «Лейпциг» намерен получить за своего игрока, которым интересовались «ПСЖ», «Ливерпуль» и другие клубы, не менее 120 миллионов.

Диоманде играет за немецкую команду с июля 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 в 36 матчах вингер забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 90 миллионов евро.

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Ян Диоманде
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1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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