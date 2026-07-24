Источник: нападающий «Лейпцига» Диоманде может перейти в «Реал» за 100 миллионов евро
«Реал» заинтересован в подписании нападающего «Лейпцига» Яном Диоманде, сообщает Sport.es.
По данным источника, сливочные рассматривают 19-летнего вингера в качестве альтернативы футболисту «Баварии» Майклу Олисе, и готовы заплатить за него 100 миллионов евро. «Лейпциг» намерен получить за своего игрока, которым интересовались «ПСЖ», «Ливерпуль» и другие клубы, не менее 120 миллионов.
Диоманде играет за немецкую команду с июля 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.
В сезоне-2025/26 в 36 матчах вингер забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 90 миллионов евро.
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|Барселона
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2
|Реал
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|0-0
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3
|Вильярреал
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
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|0
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|0-0
|0
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6
|Сельта
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7
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8
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10
|Р. Сосьедад
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|0-0
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11
|Эспаньол
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|0
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|0-0
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12
|Атлетик
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Малага
|0
|0
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|0
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38 тур
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
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|Барселона – Атлетик
|- : -
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