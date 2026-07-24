Источник: нападающий «Лейпцига» Диоманде может перейти в «Реал» за 100 миллионов евро

«Реал» заинтересован в подписании нападающего «Лейпцига» Яном Диоманде, сообщает Sport.es.

По данным источника, сливочные рассматривают 19-летнего вингера в качестве альтернативы футболисту «Баварии» Майклу Олисе, и готовы заплатить за него 100 миллионов евро. «Лейпциг» намерен получить за своего игрока, которым интересовались «ПСЖ», «Ливерпуль» и другие клубы, не менее 120 миллионов.

Диоманде играет за немецкую команду с июля 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.

В сезоне-2025/26 в 36 матчах вингер забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 90 миллионов евро.