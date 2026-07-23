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23 июля, 18:33

Адейеми: «Барселона» — лучший клуб мира. Я перешел, чтобы завоевывать трофеи»

Руслан Минаев

Нападающий Карим Адейеми прокомментировал переход в «Барселону» из дортмундской «Боруссии».

«Я здесь, чтобы завоевывать трофеи. Считаю, что «Барселона» — лучший клуб в мире благодаря своей истории, великим игрокам, которые здесь выступали, и особой связи с Каталонией. С первого дня я чувствую, что это совершенно особенный клуб», — цитирует 24-летнего форварда пресс-служба каталонцев.

Форвард играл за «Боруссию» с 2022 года. В сезоне-2025/26 в 39 матчах он забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Также нападающий выступал за австрийские «Зальцбург» и «Лиферинг».

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ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
Карим Адейеми
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3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
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17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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