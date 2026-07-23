Адейеми: «Барселона» — лучший клуб мира. Я перешел, чтобы завоевывать трофеи»

Нападающий Карим Адейеми прокомментировал переход в «Барселону» из дортмундской «Боруссии».

«Я здесь, чтобы завоевывать трофеи. Считаю, что «Барселона» — лучший клуб в мире благодаря своей истории, великим игрокам, которые здесь выступали, и особой связи с Каталонией. С первого дня я чувствую, что это совершенно особенный клуб», — цитирует 24-летнего форварда пресс-служба каталонцев.

Форвард играл за «Боруссию» с 2022 года. В сезоне-2025/26 в 39 матчах он забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Также нападающий выступал за австрийские «Зальцбург» и «Лиферинг».