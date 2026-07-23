Адейеми: «Барселона» — лучший клуб мира. Я перешел, чтобы завоевывать трофеи»
Нападающий Карим Адейеми прокомментировал переход в «Барселону» из дортмундской «Боруссии».
«Я здесь, чтобы завоевывать трофеи. Считаю, что «Барселона» — лучший клуб в мире благодаря своей истории, великим игрокам, которые здесь выступали, и особой связи с Каталонией. С первого дня я чувствую, что это совершенно особенный клуб», — цитирует 24-летнего форварда пресс-служба каталонцев.
Форвард играл за «Боруссию» с 2022 года. В сезоне-2025/26 в 39 матчах он забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Также нападающий выступал за австрийские «Зальцбург» и «Лиферинг».
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|0
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|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
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|0
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14
|Алавес
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
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|0
|0
|0-0
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19
|Депортиво
|0
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
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|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
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|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
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