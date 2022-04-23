Лука Модрич близок к заключению нового контракта с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич договорился о новом контракте с клубом до июня 2023 года, пишет журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны пока обсуждают детали нового соглашения. И клуб, и футболист хотят продолжить сотрудничество.

В нынешнем сезоне Модрич забил три мяча и отдал девять результативных передач в 37 матчах за мадридцев во всех турнирах. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года. Трансферная стоимость игрока — 10 миллионов евро. В 2018 году он выиграл «Золотой мяч».