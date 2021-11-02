Асенсио может перейти в «Боруссию» из Дортмунда

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио попал в сферу нескольких европейских клубов, сообщает El Nacional.

Асенсио недоволен своим положением в «Реале» и готов сменить клуб в зимнее трансферное окно. Переговоры по испанскому хавбеку готовы начать «Ливерпуль», «Арсенал», «Ювентус» и «Милан», но лидирует в борьбе за игрока «Боруссия» из Дортмунда.

Действующий контракт Асенсио с «Реалом» рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 11 матчей за «сливочных», отличившись тремя голами и одной голевой передачей.