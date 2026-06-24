Джуд Беллингем высказался о возвращении Жозе Моуринью в «Реал»

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем высказался о возвращении в мадридский клуб португальца Жозе Моуринью.

11 июня «Реал» объявил о возвращении в клуб 63-летнего специалиста на пост главного тренера. Контракт с Моуринью подписан до конца июня 2029 года.

«Моуринью в «Реале»? Это просто потрясающе! Он топовый тренер. Я очень рад», — приводит слова Беллингема журналист Фабрицио Романо.

В сезоне-2025/26 англичанин забил восемь голов и отдал пять результативных передач в 40 матчах «Реала». Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Беллингема в 130 миллионов евро.