Спасибо, Марио! Ты стал настоящим русским

Фернадес решил закончить карьеру в сборной России.

Фернандес ушел из нашей национальной команды. Он вырос в Бразилии, был в РПЛ легионером, а в сборной России дебютировал лишь в 2017 году. Но каким же родным Марио стал для болельщиков всего за четыре года!

Это про Ари или даже Гильерме у кого-то могли возникать вопросы, зачем иностранцы по рождению в сборной. В том числе не только в болельщицком, но и в футбольном сообществе. По Фернандесу я не припомню ни одного высказывания на эту тему. Да и вообще за девять лет в РФ к нему не прилипло ни единой негативной истории. Даже трудно поверить, что юноша когда-то сбегал из своего клуба в Бразилии, затосковав по родным, а еще на родине напивался так, что приходил пьяным на тренировки.

В ЦСКА Марио стал образцово-показательным футболистом. Его любят свои фанаты и уважают болельщики соперников. Ни капли алкоголя, скромный, трудолюбивый, верный. На бразильца охотились многие топ-клубы, его стоимость на transfermarkt.de возрастала до 30 миллионов евро, по уровню футбола защитник не затерялся бы в любом чемпионате, но он продолжал спокойно делать свое дело в ЦСКА. Уходили легенды — от братьев Березуцких и Игнашевича до Вагнера Лав и Вернблума, а Марио все также бороздил свой фланг в красно-синей форме. Без громких слов и ярких поступков, но так, что действиями нельзя не восхищаться.

А в 2018 году покорил сердца еще и домохозяек, забив Хорватии в четвертьфинале ЧМ в добавленное время. В том же матче Марио не реализовал послематчевый пенальти, но кто это помнит? А кто помнит, тот не кинет камня в огород. Фернандес же не «паненкой» пытался перекинуть голкипера, а пробил в угол, но не попал. Бывает.

И все же Марио не двужильный. В 30 лет организм начал давать сбои. Защитник попробовал продлить карьеру в сборной в сентябре у Валерия Карпина, но вновь получил повреждение и окончательно понял: разрываться на два фронта больше не способен.

И пошел по пути Акинфеева. Голкипер ЦСКА классно играет в клубе, но уже не вернется в сборную. Годы берут свое, как и в случае с Фернандесом.

Хотя, конечно, очень жаль. Национальной команде будет очень не хватать этого обаятельного бразильца, который уже воспринимается как русский. Раньше в сборной была хотя бы пара позиций (еще, пожалуй, Головина), о которой могли заявить: там у нас европейский уровень. С уходом Фернандеса о правом защитнике такого уже не скажешь — при всем уважении к Караваеву, Вячеславу еще расти и расти до такого статуса. Он сильный футболист по меркам РПЛ, но объективно ниже классом, чем бразилец.

Спасибо, Марио, за годы в сборной! И долгих лет успешной службы в армейском клубе!