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Сегодня, 08:45

Черчесов — о составе сборной России: «Принято решение посмотреть больше кандидатов — это же не запрещается»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Сборная России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил состав национальной команды на предстоящие товарищеские матчи в октябре.

«У каждого свой взгляд, своя философия. Мы делали немного по-другому, но никто не говорит, что это лучше или хуже. Сам факт, что это сборная России — она должна показывать максимум, что сейчас имеет. Должен быть и определенный просмотр. Но мы делали всегда так — 22 футболиста плюс 2-3 игрока для просмотра. Сейчас абсолютно другая ситуация, принято решение посмотреть больше кандидатов — это же не запрещается. Мы жили в другое время, готовились к другому соревнованию», — сказал Черчесов «СЭ».

Станислав Черчесов. «Думаю, что в УЕФА к нам никогда не было негативного отношения». Интервью Черчесова

Матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении. Игра пройдет 16 октября в Турции на стадионе «Титаник Мардан». Начало — в 18.00 по московскому времени.

Станислав Черчесов
Сборная России по футболу
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