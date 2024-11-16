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Сегодня, 10:44

Сборная Сирии сыграет против России без семи основных игроков

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба Федерации футбола Сирии сообщила о составе сборной на товарищеский матч против России.

«В Россию прибыли 23 футболиста, больше никто не приедет. Семь ключевых игроков будут отсутствовать по разным причинам, включая травмы», — цитирует ответ пресс-службы ТАСС.

Сборная России на своем поле примет Сирию во вторник, 19 ноября. Игра пройдет в Волгограде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

15 ноября команда Валерия Карпина в Краснодаре разгромила в товарищеском матче Бруней — 11:0. Эта победа стала крупнейшей в истории сборной России.

Источник: ТАСС
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