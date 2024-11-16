Губерниев о голе Кривцова Брунею: «Из трех таких ударов один бы я тоже забил»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал «СЭ», смог бы он выйти на поле в матче между сборными России и Брунея (11:0).

«Когда этот парень из «Краснодара» (Никита Кривцов. — Прим. «СЭ») бил, он целился в дальний угол, а пробил во вратаря, и тот пропустил. Думаю, что из трех таких ударов один бы я тоже забил. Еще раз хочу сказать: наша задача — сохранить институт сборных, и спасибо тем, кто с нами играет», — сказал Губерниев «СЭ».

Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Брунея — 11:0.

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов отличился на 57-й минуте матча.

Российская сборная превзошла рекорд по голам в одной встрече, который был установлен в июне 2019 года. Тогда россияне разгромили Сан-Марино со счетом 9:0.

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.