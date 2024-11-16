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Сегодня, 10:50

Губерниев о голе Кривцова Брунею: «Из трех таких ударов один бы я тоже забил»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал «СЭ», смог бы он выйти на поле в матче между сборными России и Брунея (11:0).

«Когда этот парень из «Краснодара» (Никита Кривцов. — Прим. «СЭ») бил, он целился в дальний угол, а пробил во вратаря, и тот пропустил. Думаю, что из трех таких ударов один бы я тоже забил. Еще раз хочу сказать: наша задача — сохранить институт сборных, и спасибо тем, кто с нами играет», — сказал Губерниев «СЭ».

Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Брунея — 11:0.
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов отличился на 57-й минуте матча.
Российская сборная превзошла рекорд по голам в одной встрече, который был установлен в июне 2019 года. Тогда россияне разгромили Сан-Марино со счетом 9:0.
19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.
С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
Дмитрий Губерниев
Никита Кривцов
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