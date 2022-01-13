Сборная России проведет товарищеский матч перед стыком ЧМ-2022 с Польшей

По информации «СЭ», сборная России проведет сборы в Турции перед стыковым полуфинальным матчем с Польшей за право выхода на чемпионат мира 2022 года. Команда соберется в Москве после окончания 21-го тура (14 марта) и отправится в Белек.

За несколько дней до матча с Польшей сборная вернется в Москву. Те игроки, которые будут задействованы в еврокубках («Спартак» и «Зенит», если питерцы преодолеют 1/16 Лиги Европы) присоединятся к команде позже. Как и футболисты, выступающие не в РПЛ.

На сборе запланировано проведение товарищеского матча. Сборная еще определяется с соперником, но, скорее всего, это будет одна из сборных, не вышедших на ЧМ-2022.

Матч Россия — Польша пройдет в «Лужниках» 24 марта и начнется в 20:00 мск. В случае победы над поляками российская команда сыграет в финале стыков с победителем пары Швеция — Чехия.