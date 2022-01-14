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Сегодня, 15:49

Карпин прилетел на сборы «Ростова» в Марбелью

Роман Шишов
Корреспондент
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прилетел на сборы «Ростова» в Марбелью.
Фото Instagram

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прилетел на сборы «Ростова» в Марбелью (Испания), информирует представитель RSM Media в Instagram.

Вместе с ним также находится тренерский штаб национальной команды. Карпин, который возглавлял «Ростов» в период с 2017 по 2021 год, с командой поехал на одном автобусе в отель.

Напомним, ранее стало известно, что Карпин, а также члены тренерского штаба Николай Писарев и Виктор Онопко посетят подготовительные сборы клубов РПЛ.

Во время сборов члены тренерского штаба национальной команды будут следить за подготовкой потенциальных кандидатов в сборную, а также проводить встречи с игроками и тренерами команд РПЛ.

24 марта сборная России в «Лужниках» проведет полуфинальный стыковой матч за право попадания на ЧМ-2022 с командой Польши. Победитель матча 29 марта в финале сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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