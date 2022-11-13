«А в сборной пицца под запретом». Сборная России пошутила над фотографией Сычевого с едой после матча РПЛ

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой забил в матче 17-го тура РПЛ «Краснодару» (5:1) обеими ногами и головой.

Это первый так называемый идеальный хет-трик в РПЛ с мая 2021 года.

После завершения игры Сычевой отметил это достижение тем, что прямо на поле съел пиццу.

«А в сборной пицца под запретом», — пошутила пресс-служба сборной России в социальных сетях.

Напомним, что Сычевой попал в заявку команды на предстоящие товарищеские матчи против команд Таджикистана и Узбекистана.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 17 числа против Таджикистана, а 20 — с командой Узбекистана.