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13 ноября, 16:34

«А в сборной пицца под запретом». Сборная России пошутила над фотографией Сычевого с едой после матча РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Владимир Сычевой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой забил в матче 17-го тура РПЛ «Краснодару» (5:1) обеими ногами и головой.

Это первый так называемый идеальный хет-трик в РПЛ с мая 2021 года.

После завершения игры Сычевой отметил это достижение тем, что прямо на поле съел пиццу.

«А в сборной пицца под запретом», — пошутила пресс-служба сборной России в социальных сетях.

Владимир Сычевой и&nbsp;пицца. Сычевой съел пиццу на поле после матча с «Краснодаром»

Напомним, что Сычевой попал в заявку команды на предстоящие товарищеские матчи против команд Таджикистана и Узбекистана.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 17 числа против Таджикистана, а 20 — с командой Узбекистана.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 2
Лацио 0
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
Сборная России по футболу
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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