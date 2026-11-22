Мусаев пожалел, что Агкацев не сыграл за сборную России в ноябре

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос об отсутствии игровой практики у голкипера Станислава Агкацева в сборной России во время ноябрьской паузы. Специалист выразил сожаление, что вратарь выпал из ритма перед матчем 15-го тура РПЛ против «Динамо» в Москве.

«Успели отдохнуть, потренироваться, сыграть контрольный матч. У нас не так много игроков уезжало [в сборные]. Вахания почти не тренировался с нами. Ленини приехал поздно. Все остальные были в нашем распоряжении. Плохо, что Агкацев был в сборной и не сыграл ни одного матча. Но раньше бывало, что по полсостава уезжало, когда Сперцян был и так далее. Поэтому у нас рабочий режим, уже знаем, что делать», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча. Команда Валерия Карпина победила Узбекистан в Ташкенте (3:2) и Венесуэлу в Краснодаре (2:0). Агкацев находился в расположении национальной команды, но в обеих играх в стартовом составе выходил воспитанник «быков» и вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.