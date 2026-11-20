Сафонов: «Возвращаюсь в «ПСЖ» с чувством удовлетворения от проделанной работы в сборной России»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов в своем Telegram-канале подвел итоги ноябрьских сборов с национальной командой.

12 ноября Россия в гостях обыграла Узбекистан (3:2), а 17 ноября в Краснодаре всухую переиграла Венесуэлу (2:0).

«Завершили сборы двумя победами! И для меня эта поездка получилась особенно приятной, ведь один из матчей прошел в Краснодаре.

Конечно, приезд в родной город для меня не ограничился только матчем. С большим удовольствием потренировался на базе ФК «Краснодар», заехал в родительский дом и немного поностальгировал, вспоминая, как раньше здесь жил.

Вообще, каждый раз, возвращаясь в Краснодар, понимаю, сколько всего меня связывает с этим городом. Хочется увидеться со всеми, побывать в знакомых местах, но времени, как обычно, не хватает. В этот раз тоже не успел сделать все, что планировал. Хотя, будем честны, приезжали мы прежде всего ради футбола, поэтому все остальное уже второстепенно.

А с футбольной точки зрения сборы получились отличными. Два матча, две победы, и впервые за долгое время мне удалось сыграть в обоих матчах за сборную. Так что возвращаюсь с большим количеством положительных эмоций и чувством удовлетворения от проделанной работы», — написал Сафонов.