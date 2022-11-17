Мостовой — о матче сборной России с Таджикистаном: «Вряд ли буду смотреть игру, потому что неинтересно»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России против сборной Таджикистана.

«Все сейчас уйдет на пятый план, когда начнется чемпионат мира. Думаю, вряд ли буду смотреть игру, потому что неинтересно. Но могу сказать, что наши должны легко обыграть Таджикистан. У нас большое количество футболистов вызвано, должны справиться. Поменялся ли настрой у ребят при отсутствии международных матчей? Я отталкиваюсь о того, что говорят сами футболисты. Все осознают, что это сборная. Большинство понимают, что если бы не эта ситуация, то многих бы не вызвали, потому что играли бы не с Таджикистаном. Сейчас многие попадают в сборную, получают удовольствие», — сказал Мостовой «СЭ».

Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится в четверг, 17 ноября, в Душанбе и начнется в 18.00 по московскому времени.